OFFNews: Ива Митева от ИТН става зам. министър на транспорта

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Бившият председател на Народното събрание 45-ото и 46-ото Народно събрание и бивш депутат от "Има такъв народ" Ива Митева ще бъде назначена на поста зам.-министър на транспорта, научи OFFNews.

Вчера Министерският съвет (МС) одобри промени в устройствения правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС), като увеличи броя на заместник-министрите от трима на четирима. Правителството заявява, че се предвижда прецизиране на функциите на отделни административни звена, така че да отразяват настъпилите промени в нормативната уредба и препоръките на Сметната палата.

Министърът на транспорта Георги Пеев ще подпише заповедта за назначението на Ива Митева във ведомството утре.

Ива Митева беше основният юрист на "Има такъв народ" (ИТН) и председател на парламента, когато партията на Слави Трифонов беше съответно втора и първа политическа сила. След отпадането на партията от парламента след вота на 2 октомври 2022 г., тя напусна ИТН и по-късно създаде коалицията "Заедно" заедно с Любомир Каримански - също бивш кадър на ИТН. На вота на 2 април 2023 г. коалицията взе под 1% от гласовете. През април 2023 г. Митева се върна на стария си пост като директор на дирекция в НС. Този пост тя заемаше още преди да влезе в политиката, както и по време на 48-ото Народно събрание.

Ива Митева беше уволнена от Росен Желязков през октомври 2023 г., а дирекция "Законодателна дейност и право на Европейския съюз", която тя оглавяваше - закрита. По време на предизборната кампания тази година до последния момент се очакваше Ива Митева да води листата на "Прогресивна България" (ПБ) в Русе. Твърди се, че е била изкарана от листата в последния момент.

Редактор "Екип на Петел",

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