Очевидци: Мартин Велев е бил без спасителна жилетка

Кадър Линкедн, ИИ

Синът на Весела Лечева – Мартин Велев, който вчера злощастно загуби живота си след падане от джет в морето край семейния къмпинг Порто Елея в Ситония, Халкидики, е бил без спасителна жилетка и това е коствало живота му, научи Lupa.bg от очевидци на трагедията.

36-годишният единствен син на Весела Лечева предоставил собствената си спасителна жилетка на детето на свой приятел и влязъл с джета в бурните в този момент вълни на Егейско море. Мартин се е обърнал с джета и е ударил главата си във водния скутер, като е загубил съзнание и е потънал на 12-метрова дълбочина.

Синът на Весела Лечева, Мартин Велев, почина на 36-годишна възраст вчера следобед, след като падна от джета си в морето пред семейния къмпинг Порто Елеа на гръцкия полуостров Халкидики.

Свидетели на фаталното му падане са станали много негови приятели и бременната му в 8-ия месец съпруга. Няколко човека веднага се втурнали да го спасяват, но не успели навреме да открият къде точно е паднал Мартин, тъй като вълните докарали водния му скутер на плажната ивица.

Синът на Весела Лечева е бил открит след около 20 минути и изваден от морето, когато вече е бил в безсъзнание. Две линейки и полиция пристигнали на мястото на инцидента, Мартин е бил откаран до здравния център Агиос Николаос, където е обявен за мъртъв. Според мнението на лекарите, синът на Весела Лечева е можел да оцелее, ако е бил със спасителна жилетка.

Къмпинга Порто Елеа на Весела Лечева, където вчера при нелеп инцидент с джет загина единственият й син Мартин.

Българи, ваканцуващи на къмпинга Порто Елеа, разказаха, че малко преди да влезе сам с джета си в морето, Мартин возил на водния скутер 3-годишната си дъщеричка, която е била със спасителна жилетка и с каска. Накрая сам влязъл с джета в морето, пришпорил го и минути по-късно се стигнало до фаталния сакатлък.

Трагичната и нелепа гибел на Мартин Велев е жесток удар за майка му Весела Лечева, за бременната му в 8-ия месец съпруга Ана-Мария и за цялото семейство. По зла ирония на съдбата, младият бизнесмен загина ден преди друга кошмарна за фамилията дата – 11 юли 2007 г. Тогава наемен убиец простреля в главата неговия баща Манол Велев, който изпадна в кома след покушението, от която така и не се събуди. Манол Велев почина в съня си в семейната къща в кв. „Симеоново“ през пролетта на 2022 г.

Весела Лечева отново ще трябва да намери сили да преодолее огромното нещастие. През 2022 г. шефката на БОК стана баба за първи път, след като се роди внучката й. Съпругата на Мартин е бременна с второ дете в 8-ия месец.

За огромно съжаление, единственият син на Манол Велев и Весела Лечева – Мартин, също си отиде млад от този свят. Въпреки крехката си възраст, наследникът на шефката на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, ръководеше умело съвместно с вуйчо си Даниел огромна бизнес империя. Мартин управляваше над 30 дружества за бързи кредити, хазарт, застрахователна дейност и строителство на луксозни имоти.

Редактор "Екип на Петел",

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