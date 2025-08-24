От 25 август пускат нов уред Парксайд в Лидл за 39 лева

Кадър Гугъл мапс

Ето брошурите на Лидл и Кауфланд от 25 Август – 31 Август

Лидл

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Свинско контрафиле Цяло парче ≈ 1 kg/опаковкаЦена за kg – цена 8,49 лв.; Кефир с плодове Различни видове 250 g/опаковка – цена 1,39 лв.; Бяло грозде без семки Произход: Гърция 500 g/опаковка Цена за 1 kg – 5.18 ЛВ./2.65 € – цена 2,59 лв.; Parkside® прахосмукачка Без батерия и зарядно Цена за бр. № 479370 – цена 39,99 лв.; Гъби Портобело Произход: Полша 400 g/опаковка Цена за 1 kg – 9.98 ЛВ./5.10 € – цена 3,99 лв.; Бургер от младо телешко XXL Опакован в защитна атмосфера 600 g/опаковка В асортимента и 300 g за 7.99 ЛВ./4.09 € – цена 10,99 лв.; Гурманска плескавица с бекон От говеждо и свинско месо Със свински бекон Опакована в защитна атмосфера 400 g/опаковка – цена 4,99 лв.; Прясно пилешко бутче XXL С част от гърба Опаковано в защитна атмосфера ≈ 1.1 kg/опаковка Цена за kg В асортимента и 1 kg за 5.99 ЛВ./3.06 € – цена 3,79 лв.; Маринована сьомга С кожа, нарязана Със средиземноморски подправки или с черен пипер и чесън 250 g/опаковка – цена 10,39 лв. и много други.

Кауфланд

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: COCACOLA/ FANTA/ SPRITE 1,5 л PET – цена 2,19 лв.; Баничка тип пура различни видове от нашата пекарна 80 – 85 г – цена 0,59 лв.; Свинска плешка без кост от свежата витрина, кг – цена 5,99 лв.; МОРЕНИ MAXX Тунквана вафла 49 г – цена 0,89 лв.; ARIEL Прах 40 пранета Гел 35/40 пранета Капсули 26/30 пранета различни видове – цена 18,99 лв.; FAMILIA Тоалетна хартия трипластова различни видове 32 + 16 бр – цена 18,99 лв.; Прахосмукачка WD2 Plus за сухо и мокро почистване, контейнер 12 л – цена 99,99 лв.; Букет рози различни цветове 39 см 9 рози в букет – цена 8,49 лв.; Конифери микс Градинско растениe Ø9 см, СЛЪНЧЕВО, ДО ПОЛУСЯНКА бр – цена 4,49 лв.; Бегония Градинско растение Ø12 см, СЛЪНЧЕВО, ДО ПОЛУСЯНКА бр. – цена 8,99 лв.; Ехинокактус Стайно растение Ø12 см бр. – цена 8,99 лв. и много други

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!