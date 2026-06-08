Откриха две незаконни водовземни съоръжения в местността Баба Алино край Варна

Снимка: МОСВ

След постъпили сигнали за незаконно водовземно съоръжение и нерегламентирано водовземане за питейно-битови нужди в местността Баба Алино, експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха днес незабавна проверка на място. В хода на проверката обаче е установено второ незаконно съоръжение в близост. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Водовземните съоръжения са в района на строежите в местността, за които компетентните органи констатираха нарушения на строителното законодателство.

Установено е, че съоръженията не са вписани в регистрите по чл. 118 г, ал. 3 от Закона за водите. Едното е разположено във вкопана шахта с метален капак, а наличната тръбна мрежа в нея сочи към нерегламентирано ползване на вода от водоизточника, другото в момента се проверява.

Служители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ продължават действията по установяване на начина и целта на използване на водата. При огледа на съседна сграда са открити монтирани водомерни устройства към водопроводи, обслужващи жилищни сгради, допълват още от МОСВ.

Проверката не е приключила. Към момента се извършват последващи действия в рамките на компетентността на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като след приключването им ще бъдат предприети съответните административни мерки съгласно действащото законодателство.

Редактор "Екип на Петел",

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