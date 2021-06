Откриха на спирка документи с подробности за бойния кораб „Дифендър“

Кадър Нова тв

Продължава мистерията с британския миненосец.

Строго секретни документи на Министерството на отбраната, съдържащи подробности за бойния кораб „Дифендър“ и мисията в Черно море и реакцията на Русия, са били намерени на автобусна спирка в графство Кент, съобщи Би Би Си, цитирана от БНР.

В част от документите се обсъжда възможната реакция на Русия при преминаването на разрушителя на кралския флот през украински води покрай бреговете на полуостров Крим в сряда.

В други документи има подробности за възможно британско военно присъствие в Афганистан след края на операцията на силите на НАТО, предвождани от Съединените щати.

При преминаването на разрушителя „Дифендър“ край Крим се стигна до инцидент, за който Москва твърди, че са произведени предупредителни изстрели и са пуснати бомби по пътя на кораба.

Правителството обяви, че е започнало разследване. Говорител на Министерството на отбраната заяви, че негов служител е докладвал загубата на документи с чувствително съдържание и допълни, че „по-нататъшни коментари са неуместни“.

Документите, общо около 50 страници на брой, са били намерени подгизнали на автобусна спирка в графство Кент от човек, пожелал анонимност, който се е обадил на Би Би Си, когато е установил секретния характер на материалите.

Би Би Си смята, че документите, включващи мейли и презентации, са на висш служител в Министерството на отбраната.

Материалите, свързани с разрушителя „Дифендър“, показват, че мисията, описана от министерството като „невинно преминаване през украински териториални води“ с покрити оръдия и хеликоптер на борда, е проведена с очакванията, че Русия може да реагира агресивно.



