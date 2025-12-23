Отново катастрофа във Варна с БМВ

стопкадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Х.Е.

За пътнотранспортно произшествие, станало по-рано днес, в което отново едната от колите-участнички е БМВ алармират очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

След вчерашния тежък инцидент, при който загинаха две жени до Колхозния пазар, повечето от коментарите са чувствителни относно марката автомобили - "Протест срещу вноса на тази марка в България.", "Има известна закономерност — не я ли забелязвате? По някакъв начин тази марка автомобили се е превърнала в символ на необразован, арогантен и безотговорен тип поведение.".

Според очевидци на тазсутрешното ПТП обаче не БМВ-то, а мерцедеса е отнел предимството при ляв завой към "Алати" - "Мерцедеса е завивал наляво към "Алати" и отнема предимството на БМВ-то, идващо от комина", посочват те.

"Там е малко кофти място. Завиващите към Алати нямат добра видимост, освен ако не са с по-високи автомобили заради храстите. Или трябва да ги подрежат, или премахнат. После често по булеварда се кара с доста висока скорост. Аз винаги като наближа кръстовището намалявам, защото не знам този дето чака на ляв за Алати няма ли да му скимне извъднъж да излезе, без значение вижда ме или не. Наближаваш кръстовище или спирка на автобус, намаляваш, а не педала на газта до ламарините.", съветват шофьори.

"За над 20 години шофиране с БМВта нямам едно ПТП. Имам само едно и мен удариха отзад. Не е до марката, всичко е до водача. И културата на движение. Всичко започва с това да паркирам за малко на аварийни на булеварда, да спра обратно на движението, или за малко ще мина в насрещното нищо че има знак. И това идва още от поколението докато е малко. Дори ще спра на пешеходната пътека за 5 минути пред училището да си изчакам детето. Детето идва вижда, че родителя е спрял така и ето ти култура.", споделят други.

От публикуваните кадри се виждат само материални щети. Към момента няма информация от полицията за пострадали.

