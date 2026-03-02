Песков за войната в Близкия Изток: Това е откровена агресия

Кадър Ютуб

Кремъл заяви в понеделник, че Русия поддържа постоянен контакт с иранското ръководство във връзка с това, което Москва определя като "откровена агресия" срещу Иран, и изрази дълбоко разочарование от развитието на събитията. Информацията разпространи "Ройтерс", цитира Новини.бг.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че Москва анализира ситуацията и прави собствени изводи, след като Съединените щати са предприели удари срещу Иран въпреки, по думите му, обнадеждаващите дипломатически сигнали в предходните дни.

"По отношение на преговорите, посредничени от Оман между САЩ и Иран, можем да изразим дълбокото си разочарование, че въпреки съобщенията за значителен напредък, ситуацията все пак се е влошила до откровена агресия", заяви Песков пред журналисти.

Руският президент Владимир Путин осъди в неделя убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей, като го определи като "цинично" покушение. От своя страна руското външно министерство обвини САЩ и Израел, че "тласкат Близкия изток към бездната на неконтролируема ескалация".

Песков съобщи още, че Путин ще проведе международен телефонен разговор по темата за Иран по-късно през деня, без да уточни с кого.

"Ние сме в постоянен контакт с иранското ръководство и обсъждаме ситуацията около страната. В същото време продължаваме диалога си с ръководствата на държавите, засегнати от конфликта, включително страните от Персийския залив", добави говорителят на Кремъл.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!