Предлагат изкуствен интелект да регулира трафика на Аспаруховия мост

Въвеждането на интелигентен контрол на трафика по Аспаруховия мост, за да се намалят инцидентите по съоръжението. Това предложение ще бъде обсъдено на следващата редовна сесия на Общинския съвет във Варна и предшестващите го ресорни комисии през този месец. Това съобщи в ефира на Радио Варна председателят на работната група за обследване на Аспарухов мост и председател на Постоянната комисия "Транспорт" Георги Кулински.

"Мисля, че в държавния бюджет за 2026 г. няма как да бъдат заложени разходи за основен ремонт на съоръжението", допълни Кулински. По думите му обаче в спешен порядък трябва да се заложат средства за контрол на трафика с изкуствен интелект, въвеждане на сигнална светофарна система, която да разтоварва трафика. Шофьорите трябва да знаят, че в тези 3 км трябва да се съобразяват със скоростта, категоричен беше Георги Кулински, след което допълни: "Има решения, които на местно ниво биха облекчили спешните проблеми, смятам, че в краткосрочен план със средства на Общината би могъл да се улесни трафикът на моста".

Община Варна ще предложи проектът за основен ремонт на Аспарухов мост от 2015 година да бъде използван от Агенция "Пътна инфраструктура", за да се ускори процедурата и дълго чаканият ремонт на съоръжението да започне по-скоро. Текущата поддръжка е недостатъчна, тъй като тя е за дребни подобрения на моста. Държавните средства са малко над 100 хиляди лева, но те са за пътища и съоръжения в целия град. Само една фуга струва повече, основният ремонт не може да започне, ако няма технически проект и финансиране, подчерта от своя страна заместник-кметът на Община Варна Пламен Китипов. По думите му, трябва да се вземе стратегическо решение дали да има или не тролейбусен транспорт по моста. Това би улеснило проектирането на съоръжението, заяви Китипов.

„Първият основен ремонт на съоръжението беше през 1999-а, оттогава следващият постоянно се отлага. Мостът е част от републиканската мрежа и държавата трябва да го финансира“, каза Кулински.

Припомняме, че народните представители от Варна Стела Николова, Бранимир Балачев, Коста Стоянов и Кристиан Ганчев ще поискат спешна среща с регионалния министър и АПИ, за да настояват средствата за основен ремонт на Аспаруховия мост да бъдат заложени в бюджета за 2026 година.

Трябва да се укрепят колоните на Аспаруховия мост, както и да се направи саниране на конструкцията, информираха още Пламен Китипов и Георги Кулински.

