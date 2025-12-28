реклама

Предлагат регистър срещу незаконното ползване на инвалидни паркоместа

28.12.2025 / 12:59 2

Снимка Пиксабей

Край на злоупотребата с паркиране на инвалидни места. За това призова председателят на Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност Никола Рогачев пред България он ер.

Той заяви, че се наблюдава изключителен ръст на хора, които се възползват от стикерите на автомобилите си или прехвърлянето им на трудноподвижни граждани, за да си осигурят по-лесен достъп и преференции.

От асоциацията предлагат да се въведе регистър, който да преустанови незаконните практики.

"Трябва да имаме законодателни промени. Трябва да имаме единен регистър за цялата държава, за да можем да проверяваме в реално време - дали това е възможно, дали това е истинска и валидна карта, или не е", коментира председателят на Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност Никола Рогачев. 

 

Серж (преди 2 минути)
Рейтинг: 230624 | Одобрение: 46254
Що не проверите мангалите? Те всички са инвалиди...Гняв
1
0
Burton (преди 3 минути)
Рейтинг: 32615 | Одобрение: 3985
Един от най-близките хора до мен на излизане от паркинга на Морска гара, показва инвалидната си карта. Служителят олигофрен понеже вече беше издал касов бон, като видя инвалидната карта се издразни и го попита нагло "не те ли е срам?", намеквайки че картата е фалшива, а автомобилът беше скъп. Чичо ми беше с 4ти стадий на рак на дебелото черво и отстранен половин корем(най-общо казано). Картата си беше съвсем редовна и независимо, че се придвижваше на собствени ход, т.е. не беше с инвалидна количка, уврежданията бяха напълно достатъчни, за да има такава карта. Олигофренът служител след абсолютно неверни и неадекватни съждения по темата с картата не спрял да се държи неадекватно обвинявайки в измама чичо ми. Почина 3 месеца по-късно. Той беше силен човек, но до него беше леля ми, която доста трудно прие ситуацията. Причината да пиша всичко това е, че аз лично не бих държал сметка на който и да е по темата с "фалшивите стикери", заради малката вероятност да се объркам както олигофренът в този случай. Всеки който си позволява да се възползва неправомерно от подобна "привилегия" е олигофрен, който ще отговаря за действията на по-късен етап. Не казвам, че държавата не трябва да се бори с това, а призовавам обикновените хора да са по-смирени в оценките си.

