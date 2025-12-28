Предлагат регистър срещу незаконното ползване на инвалидни паркоместа

Снимка Пиксабей

Край на злоупотребата с паркиране на инвалидни места. За това призова председателят на Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност Никола Рогачев пред България он ер.

Той заяви, че се наблюдава изключителен ръст на хора, които се възползват от стикерите на автомобилите си или прехвърлянето им на трудноподвижни граждани, за да си осигурят по-лесен достъп и преференции.

От асоциацията предлагат да се въведе регистър, който да преустанови незаконните практики.

"Трябва да имаме законодателни промени. Трябва да имаме единен регистър за цялата държава, за да можем да проверяваме в реално време - дали това е възможно, дали това е истинска и валидна карта, или не е", коментира председателят на Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност Никола Рогачев.

