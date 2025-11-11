Преминаващ кораб е предизвикал аварията във Варненското езеро

снимка: Община Варна

Нова авария на тръбопровода под Варненското езеро. Докато тече основният ремонт на тръбата, която отвежда отпадните води на квартал „Асапрухово“ към пречиствателната станция, резервният аварира за четвърти път тази година.

Аварията е установена в неделя. Зам.-кметът на Варна Пламен Китипов обясни в „Тази сутрин“, че причината е установена – преминаването на голям кораб е предизвикало разместване на тръбата.

„Вчера започнаха работа от аварийния екип, към 16 ч. ме информираха, че не са успели да завършат ремонта и очакваме днес да продължат. Проби са взети от Басейнова дирекция – резултатите ще бъдат готови към края на седмицата и тогава ще бъдат изяснени санкциите, които ще бъдат наложени, каза Китипов.

По думите му това не се случва за първи път.

От август миналата година на основния тръбопровод тече ремонт за над 20 млн. лева, пари от регионалното министерство. За да продължи работата се чака изплащането на третия транш от сумата.

