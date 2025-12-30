Проучват за нов етажен паркинг във Варна

Кадър Гугъл стрийт вю

Изготвено е предпроектно проучване за възможността за реализиране на етажен паркинг във Варна, който ще се намира на бул. "Владислав Варненчик“ до кръговото кръстовище с бул. "Васил Левски“. Това съобщиха от районното кметство "Одесос“.

Проучването на експерти от дирекция "УТ“ на района е извършено във връзка с инициативата за изграждане на паркинга и е изпратено до кмета на община Варна. То е мотивирано с влизането в сила на "Зелена зона“ и необходимостта от осигуряване на допълнителни алтернативи за паркиране на територията на района,

Предложеният поземлен имот се намира на бул. "Владислав Варненчик“ до кръговото кръстовище с бул. "Васил Левски“, и двата представляващи основни пътни артерии с интензивен автомобилен трафик. "Реализирането на такъв проект би решило част от проблема с паркирането в централната градска част“, се казва в предложението до кмета Коцев.

За целта на инициативата, районната администрация на "Одесос“ предлага възлагане на изменение на действащия за имота ПУП, което ще е необходимо за последващи инвестиционни намерения за реализация на етажен паркинг

