Проверка на електромера на Пламенка откри "байпас": Начислиха й 27 хиляди лева ток

Бизнес дамата Пламенка Димитрова, собственик на фирма за обществено хранене “Залива – 47” във Варна, е използвала ток за 26 766 лв., който не е искала да плати, съобщи “За истината”.

Димитрова стана известна с това, че обвини кмета на Варна Благомир Коцев за поискан подкуп, без да представи доказателства и това доведе до неговото арестуване на 8 юли.

От документи, с които редакцията разполага, става видно, че на електромерът е направен “байпас”.

Тя е предявила претенции пред съда, че фирмата не дължи на “Електроразпределение Север” сумата от 26 766 лв., за която е издадена фактура на 4 октомври 2022 г., начислена за периода 1 юли – 28 септември 2022 г.

Магистратите отхвърлят жалбата и и я заставят да плати 3 600 лв. за разходи по делото.

В решението се казва, че при проверка на електроразпределителното дружество е установено неправомерно включване към мрежата чрез алуминиев кабел, като по този начин тя не се измерва и не се заплаща.

Видно от приложената справка за корекция от 29 септември 2022 г.са начислени 41 454 квтч. за периода 1 юли – 28 септември 2022 г.

Решението на Окръжен съд Варна е от 25 май 2023 г., Димитрова е обжалвала отново в Апелативен и Върховен съд, но искът й отново е бил отхвърлен.

