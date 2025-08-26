реклама

Проверка на електромера на Пламенка откри "байпас": Начислиха й 27 хиляди лева ток

26.08.2025 / 12:35 2

Кадър Фб

Бизнес дамата Пламенка Димитрова, собственик на фирма за обществено хранене “Залива – 47” във Варна, е използвала ток за 26 766 лв., който не е искала да плати, съобщи “За истината”. 

Димитрова стана известна с това, че обвини кмета на Варна Благомир Коцев за поискан подкуп, без да представи доказателства и това доведе до неговото арестуване на 8 юли.

От документи, с които редакцията разполага, става видно, че на електромерът е направен “байпас”.

Тя е предявила претенции пред съда, че фирмата не дължи на “Електроразпределение Север” сумата от 26 766 лв., за която е издадена фактура на 4 октомври 2022 г., начислена за периода  1 юли – 28 септември 2022 г. 

Магистратите отхвърлят жалбата и и я заставят да плати 3 600 лв. за разходи по делото.

В решението се казва, че при проверка на електроразпределителното дружество е установено неправомерно включване към мрежата чрез алуминиев кабел, като по този начин тя не се измерва и не се заплаща.

Видно от приложената справка за корекция от 29 септември 2022 г.са начислени 41 454 квтч. за периода 1 юли – 28 септември 2022 г. 

Решението на Окръжен съд Варна е от 25 май 2023 г., Димитрова е обжалвала отново в Апелативен и Върховен съд, но искът й отново е бил отхвърлен.

 

1
0
Burton (преди 7 минути)
Рейтинг: 29224 | Одобрение: 3814
пламенка е пълна свиня, но това не оправдава блажко
0
0
Серж (преди 9 минути)
Рейтинг: 221972 | Одобрение: 44312
Милата и почтена Пламенка, дето кметът й поискал подкуп...А тя - света вода ненапита!Болест

