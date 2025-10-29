Разкриха последните думи на Киселова след абдикацията й

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Обявиха какво се случва в момента в Народното събрание. Буквално преди минути стана ясно, че Наталия Киселова се оттегля от поста председател на 51-вия парламент. Тя го е афиширала сама от парламентарната трибуна с кратко изказване.

Киселова казва, че с отеглянето си, и с това си действие на практика показва как трябва да се постъпва. Заседанието в момента води Рая Назарян, която по принцип е заместник- председател на Народното събрание. Тя е човекът, който ГЕРБ предложи да седне в стола на Наталия Киселова, заяви от парламента Михаела Карабельова.

Последната обаче уточни, че остават още въпросителни, като най-голямата от тях е как официално Назарян ще встъпи в длъжност.

Големият въпрос е ще мине ли ротационното председателство на Рая Назарян през гласуване в пленарната зала или пък това ще се случи по някакъв друг начин. Предстои днес да разберем именно от партиите в управлението как точно ще се случи това. Засега от опозицията са лаконични относно ротацията на председателя на Народното събрание. Както знаете, вчера по време на изявлението на Съвета за съвместно управление до партиите в управлението имаше представител на "ДПС - Ново начало" в лицето на Йордан Цонев. Той бе категоричен, че ДПС няма да участва официално в управлението, няма да участва и в гласуването и взимането на решение на Съвета за съвместно управление. Няма да имат ротационен председател, няма да имат заместник-председател на парламента, както и председатели на комисии, добави Карабельова.

Така че предстои днес да разберем как на практика ще се случи ротацията и ще има ли гласуване в пленарната зала. Ключова ще бъде седмицата в парламента и предвид факта, че управляващите бяха категорични, че до петък бюджета за следващата година ще бъде внесен в Народното събрание, каза още репортерът на Нова Тв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!