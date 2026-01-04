реклама

Ружа Райчева: В голяма верига магазини не приеха левове с връщане на евро заради “технически проблеми”. Можело само с карта или в евро

04.01.2026 / 17:27 1

Кадър Фб

Интересен казус съобщи Ружа Райчева:

В голяма верига магазини не приеха левове с връщане на евро заради “технически проблеми”. Можело само с карта или в евро. Други магазини не работели заради това днес. Същевременно слушам репортажи от Силистра и други градове, където се измислят някакви местни правила - лев за лев и евро за евро. Вместо да имаме 6-месечен транзитен период или поне по-дълъг от един месец, в който да си дадем левчетата и да ги сменим като хората постепенно, сега сме в този абсурден хаос на измислени от всекиго правила.

Отличниците на клуба на богатите.

 

Коментари
Пиша на кирилица (преди 52 секунди)
Рейтинг: 15853 | Одобрение: -832
Трябва да сте много наивни, че една държава ще си смени валутата тежаща тонове с друга тежаща същите тонове. В целия цивилизован свят се плаща само с карта. Налични няма да има свиквайте. То банкоматите изчезват вие търсите. 
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.
gospodin (преди 4 минути)
Рейтинг: 11315 | Одобрение: -1190
той срока и сега е голям... в други държави е бил по 2 седмици... колкото по голям е срока по дълго ще се чака последния момент... през 2001 Испания приема еврото - до 31  дек.т ехните пари само, от 1 януари само евро...
cron1 (преди 27 минути)
Рейтинг: 137448 | Одобрение: -18857
Една сопа бързичко ще им реши "техническия проблем"!Гняв
Марио Кроненберг

