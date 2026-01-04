Кадър Фб

Интересен казус съобщи Ружа Райчева:

В голяма верига магазини не приеха левове с връщане на евро заради “технически проблеми”. Можело само с карта или в евро. Други магазини не работели заради това днес. Същевременно слушам репортажи от Силистра и други градове, където се измислят някакви местни правила - лев за лев и евро за евро. Вместо да имаме 6-месечен транзитен период или поне по-дълъг от един месец, в който да си дадем левчетата и да ги сменим като хората постепенно, сега сме в този абсурден хаос на измислени от всекиго правила.

Отличниците на клуба на богатите.

