С аплодисменти и ставане на крака: Националите ни по волейбол бяха приветствани и от депутатите в пленарната зала

Булфото

Депутатите приветстваха с ръкопляскания и ставане на крака в пленарната зала националния отбор по волейбол за мъже и треньорския щаб. С тях беше и председателят на Българската федерация по волейбол Любо Ганев.

Вицешампионите от Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините бяха посрещнати с хляб и сол в Народното събрание.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави националния ни отбор по волейбол в пленарната зала. За нас те са шампиони, заяви тя. Да им подарим по един плакет и да им пожелаем догодина златото да бъде в София, посочи тя, предаде БТА.

Преди това народните представители гласуваха единодушно със 174 гласа "за" българските волейболисти, сребърни медалисти от Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, да бъдат допуснати в залата на българския парламент.

Заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев посочи, че тези момчета са станали великани, няколко дни са се борили и са побеждавали в името на България, и са ни накарали да се гордеем. Техният успех е успех на всички български граждани, заяви той.

След това беше дадена почивка, за да може всички да се порадват на шампионите в Мраморното фоайе на Народното събрание. Националите ни се снимаха с депутати от отделните парламентарни групи.

Благодаря за оказаната чест да бъдем тук с всички вас, за подкрепата през цялото първенство и пожелавам здраве на отбора и на цялата държава, каза капитанът на мъжкия ни национален отбор по волейбол Алекс Грозданов.

Своята благодарност изрази и треньорът на националния ни отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини. За мен и за нас това е невероятно, но със сигурност незабравимо, каза той.

Много сме горди и щастливи, че сме тук пред вас, заяви председателят на Българската федерация по волейбол Любо Ганев пред депутатите. Видяхме вашите работни места, момчетата казаха, че нашето е по-хубаво, заяви той. Така че ние ще продължаваме да си вършим нашата работа, защото ние сме един отбор, допълни Ганев. Показахме, че заедно, имайки една цел, а това е класирането на олимпиадата през 2028 г., работейки всички за нея, можем да я постигнем, заяви той.

Председателят на Българската федерация по волейбол подари на председателя на Народното събрание топка с подписите на всички национали. Това е втората топка, която получаваме от федерацията, каза Наталия Киселова, като отбеляза, че първата е от националния отбор по волейбол за девойки до 19 години, които спечелиха световната титла в Осиек, Хърватия. Надявам се догодина да получа трета от вас, заяви Киселова и пожела на волейболните ни национали успех и да бъдат здрави.

По-късно Киселова уточни за БТА, че топките с автографи се пазят в кабинета на председателя на Народното събрание, като има и топка от Христо Стоичков.

