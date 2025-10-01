реклама

С аплодисменти и ставане на крака: Националите ни по волейбол бяха приветствани и от депутатите в пленарната зала

01.10.2025 / 14:06 4

Булфото

Депутатите приветстваха с ръкопляскания и ставане на крака в пленарната зала националния отбор по волейбол за мъже и треньорския щаб. С тях беше и председателят на Българската федерация по волейбол Любо Ганев.

Вицешампионите от Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините бяха посрещнати с хляб и сол в Народното събрание.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави националния ни отбор по волейбол в пленарната зала. За нас те са шампиони, заяви тя. Да им подарим по един плакет и да им пожелаем догодина златото да бъде в София, посочи тя, предаде БТА. 

Преди това народните представители гласуваха единодушно със 174 гласа "за" българските волейболисти, сребърни медалисти от Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, да бъдат допуснати в залата на българския парламент. 

Заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев посочи, че тези момчета са станали великани, няколко дни са се борили и са побеждавали в името на България, и са ни накарали да се гордеем. Техният успех е успех на всички български граждани, заяви той. 

След това беше дадена почивка, за да може всички да се порадват на шампионите в Мраморното фоайе на Народното събрание. Националите ни се снимаха с депутати от отделните парламентарни групи.

Благодаря за оказаната чест да бъдем тук с всички вас, за подкрепата през цялото първенство и пожелавам здраве на отбора и на цялата държава, каза капитанът на мъжкия ни национален отбор по волейбол Алекс Грозданов.  

Своята благодарност изрази и треньорът на националния ни отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини. За мен и за нас това е невероятно, но със сигурност незабравимо, каза той. 

Много сме горди и щастливи, че сме тук пред вас, заяви председателят на Българската федерация по волейбол Любо Ганев пред депутатите. Видяхме вашите работни места, момчетата казаха, че нашето е по-хубаво, заяви той. Така че ние ще продължаваме да си вършим нашата работа, защото ние сме един отбор, допълни Ганев. Показахме, че заедно, имайки една цел, а това е класирането на олимпиадата през 2028 г., работейки всички за нея, можем да я постигнем, заяви той.

Председателят на Българската федерация по волейбол подари на председателя на Народното събрание топка с подписите на всички национали. Това е втората топка, която получаваме от федерацията, каза Наталия Киселова, като отбеляза, че първата е от националния отбор по волейбол за девойки до 19 години, които спечелиха световната титла в Осиек, Хърватия. Надявам се догодина да получа трета от вас, заяви Киселова и пожела на волейболните ни национали успех и да бъдат здрави.

По-късно Киселова уточни за БТА, че топките с автографи се пазят в кабинета на председателя на Народното събрание, като има и топка от Христо Стоичков. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
село варна (преди 54 минути)
Рейтинг: 30423 | Одобрение: 563
Наистина прекалиха. Всичко с цел да ни отвличат вниманието от проблемите.
1
0
ас (преди 1 час)
Рейтинг: 167814 | Одобрение: 26024
как не ги е срам тези лицемерни маймуни. до вчера на никой не му пукаше за българския волейбол включително и министъра на спорта. а сега всички се избиват да се снимат децата.
2
0
Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 30463 | Одобрение: 3908
очаквано политиците и медиите ни се насраха по темата...
2
0
Ко? Не! (преди 1 час)
Рейтинг: 21295 | Одобрение: -1705
За мен лично приема на волейболистите и в президентството и в парламента е чисто и просто политиците да си припишат някоя заслуга пред обществото видиш ли как обичаме спорта и му обръщаме внимание. Тези момчета не са толкова добри задари отношението на политиците към тях а въпреки отношението на политиците към тях.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама