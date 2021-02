Шофьор на Юбер в Сиатъл плаче от тежките условия: Не може да се живее с тези пари

Редактор: Юлия Георгиева

Понякога каквито и усилия да полагаш, колкото и да работиш, бедността те застига и не можеш да спечелиш състезанието. В тази история се разказва за един шофьор, който се опита да спечели състезанието със собствени усилия и въпреки всичко бе на косъм да остане на улицата. Случаят не е от България. Тези неща се случват навсякъде по света. Това е историята на Райли Елиът от Сиатъл, САЩ.

В TikTok той обясни, че клиент е отказал да слезе, за да получи поръчката си, което означава, че трябва да плати 3 долара за паркиране.

Райли е шофьор към Uber Eats - американска онлайн платформа за поръчка и доставка на храна. Истината е, че фирмата плаща на шофьора едва 2,50 долара на извършена доставка. А един адрес може да отнеме и час, за да се изпълни поръчката, разказва unilad.co.uk.

"Не може да се живее от тези пари. Всъщност доставчиците разчитат не на таксата, която ни се плаща от фирмата, а от бакшишите, които клиентите ни дават", разказа Райли.

Доставчикът обаче често се сблъсква с неразбирането на клиентите, които едва ли са наясно с фирмената политика. Така Райли е изправен до стената. Заплашен да загуби дома си, той прави серия от видеообръщения към клиентите на Uber Eats в Туитър и Тик Ток, в които разказва личната си история през сълзи.

Видеата жънат огромен успех. Хората са възмутени и започват бързо да ги споделят в социалните мрежи. Много от клиентите на Райли започват да го засипват с бакшиши и съвсем скоро той успява не само да отърве уличния живот, но и да се премести в нов дом.

Но с това добротата на хората не спира. Те продължават да подпомагат Райли и в крайна сметка той започва да разпределя дарените пари на други нуждаещи се. В интервю за "Сиатъл Таймс" той разказва, че излишните събрани 12 000 долара ги е разпределил между изпаднали в нужда хора, които не могат да покрият месечните си сметки и са също на ръба на оцеляването. Друга част от парите пък дарил на нуждаещи се в Тексас, пострадали от снежните бури.

„Повярвайте ми, изживях мечтата си. Не само измъкнах себе си от блатото, но успях с парите да помогна и на други хора. Това изживяване е невероятно", коментира Райън.

"Дълго полагах услия, работех здраво, но най-сетне хората разбраха", допълни той.

"Хората трябва да знаят, че когато доставчикът чака на бакшиши, това не е по негова вина. Просто фирмите плащат малко на обслужващия персонал, а в същото време начисляват не малки такси на клиентите си", обяснява шофьорът.

