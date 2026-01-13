реклама

Сиромахов: Преди да дойдете от родните си села, София нямаше проблем с боклука

13.01.2026 / 19:44 5

Кадър Фб

Иво Сиромахов се произнесе за кризата с боклука в София:

"Преди да дойдете от родните си села, София нямаше проблем с боклука.", пише той в социалната мрежа.

Не, няма разлика между селянин и селяндур, допълни той.

За мен обаче има разлика между селянин и селянин. Селяните според мен са 4 вида: 1. Селянин, който е от село и се държи като селянин. 2. Селянин, който е от село и има претенции да е гражданин, но се държи като селянин. 3. Селянин, който е от село, но се държи като гражданин. 4. гражданин, който се държи като селянин, допълва друг в коментарите.

Господине, аз съм само на 26, но познавам много селяндури от т. нар. "кореняк- столичани" и "селяни", постигнали много. Вторите развиват до голяма степен нашата икономика и изхвърлят боклука си като съвестни граждани! Така че- вие категорично грешите!, отбелязва трети.

То е свикнало, като прибере овцете, да иде да си изхвърли боклука в ряката, категоричен е Сиромахов.

 

cron1 (преди 27 минути)
На тоя името му не звучи много софиянски! Гняв
Марио Кроненберг
MrBean (преди 34 минути)
А Сиромахови откъдя са уа?
kjk (преди 41 минути)
Селяните си докараха боклуците от село и задръстиха казаните!!!Ухилен:errm:;)
KRISTINCHO (преди 54 минути)
Този явно здраво го е ударил АМОКА.
Нищо добро не те чака, ако в двора ти влезе КОМУНИСТ, ЦИГАНИН или КОЗА.
Burton (преди 57 минути)
Да се върне гражданството ли ве, комунист? Причината да има проблеми с боклука е боклука-кмет. 

