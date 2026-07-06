Скандалът "Баба Алино": Уволнена шефка на кадастъра ще съди министъра за клевета

кадър: бТВ

Службата по кадастър не узаконява и не издава разрешения за строеж. Ние сме орган, който само регистрира. Това заяви днес уволнената от министъра на регионалното развитие във връзка със случая "Баба Алино" шефка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър във Варна инж. Красимира Божкова.

Тя допълни, че институцията не може да бъде обвинявана за нещо, за което не отговаря по закон. Божкова заяви, че ще заведе дело за клевета срещу министъра на правосъдието Николай Найденов, предаде БНТ.

"Аз съм обвинена, че не съм извършила достатъчен контрол върху моите служители при нанасянето на тези сгради и това, че не са погледнати аерофотоснимките, които са към нашата информационна система. Пълен достъп имат нотариуси, пълен достъп имат служители на районни кметства, пълен достъп имат служителите на главна община.", заяви инж. Красимира Божкова, бивш началник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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