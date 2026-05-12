Според кметство "Одесос": Отсечените липи на бул. "Княз Борис" били опасни и неподходящи за градски условия

Кадър Гугъл мапс

По доста съмнителен начин бяха отсечени поне 4 дървета на бул. "Княз Борис" тази сутрин пред нова сграда на мястото на бившата "Картофена къща". Прави впечатление, че предишни месеци преди сеч дори на 2 дървета от район "Одесос" са пращали предварително съобщение до медиите.

Този път в района беше залепено обявление, че ще има само "резитба на клони", което очевидно е лъжа от страна на администрацията.

Дърветата бяха насечени много бързо, а корените им разбити с пневматичен чук.

Общественикът Николай Танчев показа ситуацията около отсечените липови дървета на бул. "Княз Борис" във Варна.

Според документа, който той поиска и получи от отговорниците на място става въпрос за 7 дървета, които според заключение на район "Одесос" били "опасни".

Ето какво пише Танчев:

"Върнете общинските служители по озеленяване и градоустройство в училище! Под предлог, че се режат клони местното кметство скоростно унищожава здрави липи, за да засади с дребни декоративни магнолии с качества на храсти. Ето така градът се лишава от ценната ни зелена инфраструктура и се подменя устройствено.

Без силни, укрепващи корени които да поддържат градските настилки, без ценните корони - дом на местното биоразнообразие и служат за превенция на замърсявания, поройни валежи и действат естетично и здравословно, но незаконно и неуместно. Протест!

Доводът на местните чиновници, че липите са горски дървета и неподходящи за градски условия е съвсем неприемлив неуместен, извън всякакви цели Варна да се развива естетически, устойчиво като здраво, безопасно и добре озеленено курортно място.

Стига кметска измамност, сивота, презастрояване! Стига толкова посредственост и обгрижване на този и онзи строителен предприемач! Стига планиране на парче! Време е за реални и конкретни мерки за една по-добра градска среда!"

