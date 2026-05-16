Трагедията на безгласните: Документален филм за кризата с уличните котки във Варна

Филм разказва за наболял проблем в морската столица, на който управляващите трябва да обърнат сериозно внимание.

Документалният филм „Трагедията на безгласните: кризата с уличните котки във Варна“ представя проблема с бездомните котки в морската столица и призовава за въвеждането на общинска програма за масова кастрация. Автор на продукцията е Фондация Лео Лайф България.



Лентата е публикувана през април 2026 г. и разглежда различни гледни точки по темата – на ветеринарни лекари, граждани, представители на бизнеса и природозащитници. Според данни, цитирани във филма, официално регистрираните улични котки във Варна са около 23 000.





От фондацията посочват, че страданието на животните е огромно, а законът възлага на общините задължението да ограничават популацията на бездомните животни. В документалния филм се разглеждат теми като масовото отравяне на котки, високата смъртност сред малките, нуждата от кастрационни програми и законовите ангажименти на местната власт.



В продукцията участват двама ветеринарни лекари, които подкрепят идеята за общинска програма за масова кастрация. Интервюирани са и жители на Варна, които споделят мнението си за големия брой котки по улиците, както и представител на ресторантьорския бизнес.



От Фондация Лео Лайф България твърдят, че според техни изчисления са необходими минимум 2500 кастрации годишно в продължение на 10 години, за да бъде овладян ръстът на популацията. Във филма се отбелязва още, че Община Варна вече е кастрирала първите 1000 котки, пише moreto.net.



Документалната лента обръща внимание и на разпространени митове, свързани с кастрацията, както и на практическите методи за прилагане на системата „Хвани – кастрирай – върни“.



Филмът завършва с апел към общинските съветници във Варна да приемат дългосрочна програма за масова кастрация на уличните котки.

