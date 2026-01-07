реклама

Тръмп: Венецуела ще даде на САЩ до 50 милиона барела петрол

07.01.2026 / 08:13 3

стопкадър: Ютуб

Венецуела ще прехвърли 30 до 50 милиона барела петрол на САЩ, съобщи вчера американският президент Доналд Тръмп след свалянето от власт на венецуелския лидер Николас Мадуро, който през уикенда бе изведен от страната от американските сили, предаде Ройтерс.

"Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а парите ще бъдат контролирани от мен, като президент на САЩ, за да гарантирам, че ще бъдат използвани в полза на народа на Венецуела и Съединените щати!", написа Тръмп в публикация в социалната си платформа "Трут Соушъл".

"Помолих министъра на енергетиката Крис Райт да изпълни този план незабавно. Петролът ще бъде превозен с танкери и докаран директно до доковете за разтоварване в САЩ", добави Тръмп, цитиран от ДПА.

Агенцията отбелязва, че един барел петрол съдържа 159 литра, предаде БТА.

Ко? Не! (преди 1 минута)
Рейтинг: 23135 | Одобрение: -1780
Първо, че е гепнал Мадуро, все още не значи, че контролира страната. Второ, че Тръмп е казал нещо не значи, че венецуелците ще го приемат. Трето състоянието на венецуелската нефтодобивна промишленост е такова плачевно в момента, че те могат да работят на около 10% от предишния си капацитет или около 0,3млн. барела на ден. Това е над половин година да го произведат това количество. И това ако оборудването е наред. Четох че има и доста неналично оборудване, което допълнително може да забави целия процес. И накрая всичко каквото е договорено от когото и да било с Тръмп може да се подложи на много сериозно съмнение дали може да му се има доверие дали ще го изпълни!!!
1
0
kris (преди 26 минути)
Рейтинг: 556648 | Одобрение: 105413
Яаааа, изтърва се.....А ако не знаете венецуелския петрол е свръхтежък, което значи допълнителна обработка с нормален петрол....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

