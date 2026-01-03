Тръмп: Заловихме и изгонихме Мадуро от Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е бил заловен, след като САЩ са извършили широкомащабен удар по латиноамериканската страна, предаде Асошиейтед прес и БГНЕС.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са извършили „мащабни удари срещу Венецуела“ и са „заловили нейният лидер, президентът Николас Мадуро“ и съпругата му.

"Съединените американски щати успешно извършиха мащабен удар срещу Венецуела и нейния лидер, президентът Николас Мадуро, който беше заловен, заедно със съпругата си, и изгонен от страната. Тази операция беше извършена съвместно с правоохранителните органи на САЩ. Подробности ще бъдат публикувани след това. Днес в 11:00 ч. в Мар-а-Лаго ще има пресконференция. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", написа Доналд Тръмп.

