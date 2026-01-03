реклама

Тръмп: Заловихме и изгонихме Мадуро от Венецуела

03.01.2026 / 11:40 12

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е бил заловен, след като САЩ са извършили широкомащабен удар по латиноамериканската страна, предаде Асошиейтед прес и БГНЕС.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са извършили „мащабни удари срещу Венецуела“ и са „заловили нейният лидер, президентът Николас Мадуро“ и съпругата му.

"Съединените американски щати успешно извършиха мащабен удар срещу Венецуела и нейния лидер, президентът Николас Мадуро, който беше заловен, заедно със съпругата си, и изгонен от страната. Тази операция беше извършена съвместно с правоохранителните органи на САЩ. Подробности ще бъдат публикувани след това. Днес в 11:00 ч. в Мар-а-Лаго ще има пресконференция. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", написа  Доналд Тръмп.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 7 минути)
Рейтинг: 168071 | Одобрение: 18361
Да не назначат за служебен премиер на Венецуела,Зеления клоун и проблема решен!!!;)УсмивкаУхилен Хем ще зарежда салфетките на гейдружинката и ще спре трафика за САЩ,хем ще си изпълни обещанията за редкоземните елементи!!!УсмивкаУхилен:woot: С един куршум всичките зайци,даже и войната в Украйна ще спре!!!;)Ухилен:devil:
0
0
уйчо (преди 9 минути)
Рейтинг: 121558 | Одобрение: 6723
Нещо за Нориега?
0
0
Burton (преди 17 минути)
Рейтинг: 32733 | Одобрение: 3988
горане, сащ уж наркокартелите бореха, а се оказа, че са искали мадуро... 
1
4
Горан (преди 30 минути)
Рейтинг: 14822 | Одобрение: -5328
приликите между сащ и русия е че и двете държави са агресори, разликите са че русия 4 години превзема украйна която щеше да превзема за два дена, а саш за наколко часа заловиха мъдуроУхилен,изводите са за вас
да ама не
1
5
село варна (преди 38 минути)
Рейтинг: 31503 | Одобрение: 633
Прав си, лицемерно е. Двамата излязоха двете страни на една и съща монета 
2
1
уйчо (преди 41 минути)
Рейтинг: 121558 | Одобрение: 6723
А зеления го насадихте...мегдани и нам си кво.
2
2
kris (преди 45 минути)
Рейтинг: 555211 | Одобрение: 105016
CBS съобщава преди 44 минути, че елитните Делта Форс са хванали Мадуро....Очакваме повече инфо.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
2
Burton (преди 50 минути)
Рейтинг: 32733 | Одобрение: 3988
село, нямам представа за русофилите, но русофобите се възмущаваха на "агресора", но се оказа, че ги възмущава само Русия, а за агресивните действия на Израел и САЩ не обелват и дума... Що ли така лицемерно?
1
4
село варна (преди 57 минути)
Рейтинг: 31503 | Одобрение: 633
А русофилите толкова се възхищаваха на Тръмп и сега не знаят как да реагират. Тръмп и Путин са се разбрали, единия ще се сдържа за Украйна, а другия за Венецуела.
2
1
Dooobre!!! (преди 58 минути)
Рейтинг: 20993 | Одобрение: 7288
Язък! Размина му се Нобела за мир. Не издържа!
Да живей България!
3
2
Off Road (преди 1 час)
Рейтинг: 50422 | Одобрение: 11732
След откровеното пиратство, вече и държавен тероризъм. Развързвате ръцете и на Путин и на Си, примера си е пример.
2
1
Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 32733 | Одобрение: 3988
чудих се от какво ли ми е така "демократично" тази сутрин...

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама