Тръмп изглежда няма да присъства на откриващия мач на Мондиал 2026

кадър: Ютуб

В необичаен ход президентът на САЩ, едната от страните домакини на Световното първенство по футбол, изглежда няма да присъства на първия мач, който ще се играе на негова територия. На откриващата среща в петък между САЩ и Парагвай в Лос Анджелис ще присъства държавният секретар Марко Рубио, а днес пристига и президентът на Парагвай Сантяго Пеня.

От Държавния департамент бе официално съобщено, че американската делегация за откриващия мач в Лос Анджелис ще бъде начело с Рубио, а според запознати, но неназовани източници президентът Тръмп няма да присъства, предаде БНР.

Президентът на Парагвай Сантяго Пеня обаче обяви вчера, че ще пристигне в Калифорния на 4-дневно посещение, включващо и присъствието му на футболната среща.

Според прогнозите на политическите анализатори Тръмп може би ще посети един или два важни мача и това най-вероятно ще бъде в по-късен етап от първенството. Както изглежда най-вероятно е той да бъде на финала и връчването на трофея на победителя, след като шефът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че очаква американският президент да бъде с него на терена на 19 юли.

На въпроси на медиите самият Тръмп бе категоричен: "Ще присъствам, ще присъствам". Попитан за имиграционните спънки пред някои отбори, той заяви: "Работим в тясно сътрудничество, за да гарантираме, че правилните хора ще дойдат в страната ни". Тръмп обаче разкритикува солените цени на билетите, които в официалната платформа на ФИФА започват от близо 1940 долара за откриването: "Бих искал да бъда там, но не бих платил толкова".

Редактор "Екип на Петел",

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