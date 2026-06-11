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Тръмп изглежда няма да присъства на откриващия мач на Мондиал 2026

11.06.2026 / 11:59 3

кадър: Ютуб

В необичаен ход президентът на САЩ, едната от страните домакини на Световното първенство по футбол, изглежда няма да присъства на първия мач, който ще се играе на негова територия. На откриващата среща  в петък между САЩ и Парагвай в Лос Анджелис ще присъства държавният секретар Марко Рубио, а днес пристига и президентът на Парагвай Сантяго Пеня.

От Държавния департамент бе официално съобщено, че американската  делегация за откриващия мач в Лос Анджелис ще бъде начело с Рубио, а според запознати, но неназовани източници президентът Тръмп няма да присъства, предаде БНР.

Президентът на Парагвай Сантяго Пеня обаче обяви вчера, че ще пристигне в Калифорния на 4-дневно посещение, включващо и присъствието му на футболната среща.

Според прогнозите на политическите анализатори Тръмп може би ще посети един или два важни мача и това най-вероятно ще бъде в по-късен етап от първенството. Както изглежда най-вероятно е той да бъде на   финала и връчването на трофея на победителя, след като шефът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че очаква американският президент да бъде с него на терена на 19 юли.

На въпроси на медиите самият Тръмп бе категоричен: "Ще присъствам, ще присъствам". Попитан за имиграционните спънки пред някои отбори, той заяви: "Работим в тясно сътрудничество, за да гарантираме, че правилните хора ще дойдат в страната ни". Тръмп обаче разкритикува солените цени на билетите, които в официалната платформа на ФИФА започват от близо 1940 долара за откриването: "Бих искал да бъда там, но не бих платил толкова".

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Коментари
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Ко? Не! (преди 3 минути)
Рейтинг: 25726 | Одобрение: -1889
Тръмп, много се надяваше още преди месеци да използва световното за да трупа дивиденти и да си вдига рейтинга, като обяснява как всичко, което се случва е негова лична заслуга. Действителността в момента обаче е такава, че когато и да се покаже там, ще има бурни освиквания и това няма да се види само по местните кабеларки, както е с ежедневните подобни изяви а ще се види на живо в над 200 държави по света. Като иска нека се показва....
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уйчо (преди 29 минути)
Рейтинг: 132121 | Одобрение: 8776
Пука му, я как сладко си подремна след това.
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Burton (преди 45 минути)
Рейтинг: 40737 | Одобрение: 3587
Едва ли ще е добре за рейтингът му, да бъде освиркван пред толкова много хора по света. 

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