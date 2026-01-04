реклама

Тръмп се закани и на Родригес: „Може да платиш по-висока цена от Мадуро“

04.01.2026 / 23:40 1

Кадър ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че венецуелската вицепрезидентка Делси Родригес може да „плати по-висока цена“ от сваления лидер Николас Мадуро, „ако не направи това, което е правилно“. Коментарът беше направен в интервю за списание Атлантик, предаде Reuters, цитирани от Фрогнюз.

 

Тръмп добави, че възстановяването на Венецуела не е нещо лошо, визирайки кризата в страната, която според него „е във фалит“ и представлява „катастрофа във всички области“.

 

Reuters отбелязва, че след залавянето на Мадуро Тръмп първоначално е похвалил Родригес, но тя веднага е заявила, че страната ще се бори за собствените си природни ресурси.

 

„Ако тя не иска да направи това, което е правилно, то ще плати много висока цена, вероятно по-висока от тази, платена от Мадуро“, предупреди американският президент.

 

Тръмп защити и решението си да бъде извършено насилствено залавяне на Мадуро, като подчерта, че смяната на режима „е по-добро от това, което има там в момента – по-лошо не може да стане“.

 

Той също така намекна, че други държави могат да станат обект на американска намеса и заяви, че САЩ имат стратегически интерес към Гренландия, част от Дания и член на НАТО.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Пешо от Виница (преди 11 минути)
Рейтинг: 103584 | Одобрение: 32294
Показа истинското си лице на агресор,който прави това ,което поиска.А уж бил миротворец...да бе-ша умра от смех. Путин! Гледа й и се учи! Истинският терорист се казва Тръмп!

