Трима мотористи са в тежко състояние след катастрофата на бул. "Левски" във Варна
Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ - град Варна, П. Ефтимов
Трима мотористи са в тежко състояние след катастрофата на бул. "Васил Левски" в морската столица. Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.
На мястото веднага е изпратен полицейски екип. Според очевидци е имало и три линейки.
В болнично заведение са настанени тримата водачи на мотоциклети.
Към момента се изясняват причините и обстоятелствата около инцидента, посочват още от полицията.
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