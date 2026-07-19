Трима мотористи са в тежко състояние след катастрофата на бул. "Левски" във Варна

Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ - град Варна, П. Ефтимов

Трима мотористи са в тежко състояние след катастрофата на бул. "Васил Левски" в морската столица. Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

На мястото веднага е изпратен полицейски екип. Според очевидци е имало и три линейки.

В болнично заведение са настанени тримата водачи на мотоциклети.

Към момента се изясняват причините и обстоятелствата около инцидента, посочват още от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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