Украйна издаде заповед за арест на бившия началник на президентската канцелария Андрий Ермак
стопкадър: Ютуб
Върховният антикорупционен съд на Украйна разпореди превантивна мярка за бившия началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Андрий Ермак под формата на задържане под стража с възможност за внасяне на гаранция от 140 милиона гривни, предаде Укринформ, като цитира съдията Виктор Ногачевски. Ермак е заподозрян в корупция, и по-специално в пране на пари.
„Съдът постанови: да се приложи превантивна мярка под формата на задържане под стража на Ермак за срок от 60 дни от датата на действителното му задържане. Да се определи гаранция от 140 милиона гривни“, съобщи Ногачевски, предава БТА.
Ако гаранцията бъде внесена, на Ермак ще бъдат възложени редица задължения: да се явява по всяко искане на следователя, детектива, прокурора и съда; да уведомява следователя, инспектора, прокурора или съда за промяна на местоживеенето и местоработата си; да не напуска Киев без разрешението на следователя, прокурора и съда; да предава документите си за пътуване в чужбина на съответните органи; да носи електронно устройство за проследяване.
Освен това, ако бъде платена гаранция, бившият ръководител на президентската канцелария ще трябва да се въздържа от комуникация с редица заподозрени по делото, по-специално с бившия вицепремиер Олексий Чернишов и бизнесмена Тимур Миндич, както и с редица свидетели.
