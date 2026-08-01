Варна може да остане без концерт за празника на града заради скандала с хонорарите на Папи Ханс и DARA

кадър: bTV

Скандал във Варна заради високи хонорари за традиционния концерт за празника на града на 15 август. Планираните суми от 36 и 42 хиляди евро за Папи Ханс, DARA и танцов спектакъл предизвикаха обвинения между общинските съветници и кметската администрация и голяма дискусия онлайн.

През седмицата бюджетът за концерта беше намален почти двойно и вече има съмнение дали градът ще остане без празничен концерт.

През последните години празникът на Варна преминаваше с внушителни спектакли. Концерти с изпълнители като „Джипси Кингс“, „Дайър Стрейтс“ и DJ Бобо, както и традиционната за морската ни столица пищна и зрелищна заря.

За варненци е важно да има мащабни и атрактивни събития навръх празника, но и през целия летен сезон, смята Павлин Косев, организатор на тържества и музикант, тясно свързан с туристическия бранш.

„Тези събития генерират много туристопоток и много гости на Варна идват било за сватбени събития, било за концерта или изобщо за празника на Варна, било и изобщо за каквито и да е събития. Този събитиен календар много създава трафик, който Варна живее, диша, защото икономиката разчита най-вече на тези гости, които пристигат“, казва в ефира на bTV Павлин Косев, председател на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите.

След победата на варненката DARA на „Евровизия 2026“ общината планира тя да бъде основен акцент в празничния концерт и да стане почетен гражданин. Планът е на сцената на 15 август да излезе и Папи Ханс.

„Работим за Деня на Варна действително от месец март, като имахме концепция, която гонеше някакво надграждане спрямо миналата година. Превърна се в тенденция да имаме международни, световноизвестни и популярни имена. Миналата година на концерта на DJ Бобо имахме между 42 и 47 хиляди души. Променихме концепцията буквално на 16 май, когато варненката DARA зарадва цяла България и спечели „Евровизия“, казва Борис Касиков, началник на „Градски празници и чествания“ в община Варна.

Така общината предлага 153 000 евро бюджет за концерта. От тях – 42 000 евро за DARA с балет от шестима танцьори и 36 хиляди евро за втори основен изпълнител, или така наречения „хедлайнер“ – Папи Ханс.

Заради предвидените високи хонорари бюджетната комисия в местния парламент не одобрява план-сметката. Съветниците посочват, че преди триумфа на „Евровизия“ хонорарът на DARA е бил между 10 и 15 хиляди лева, а участията на Папи Ханс в градски празници са се случвали срещу 5000 и 10 000 лева – или сума 7 пъти по-малка от тази, която общината предвиждаше сега.

Заради това в четвъртък на свое заседание съветниците одобриха по-малък бюджет.

Отрицателният вот на общинските съветници за по-големи разходи по концерта поставя под съмнение провеждането му, казват от общината.

„Мисля, че Варна за пореден път се превърна в арена на много грозни действия и приказки и за пореден път Варна не мисля, че демонстрира имиджа, който всъщност Варна притежава на морска столица и на град с горди и културни граждани“, коментира Касиков.

Заради намаления бюджет в концерта най-вероятно няма да участва Папи Ханс. Какво друго ще липсва – ще стане ясно в следващите дни.

Редактор "Екип на Петел",

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