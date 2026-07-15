Варненец: В новия договор за сметосъбирането да се задължи фирмата да прибира и разпилените извън контейнерите отпадъци

снимки: читател "Петел"

При сключване на новия договор за сметосъбиране и сметоизвозване ясно да се регламентира ангажимент на фирмата при всяко изпразване на контейнерите да се прибират и разпилените извън тях отпадъци. Това предлага в писмо до "Петел" варненец, който е възмутен от дейността на почистващата фирма и по-конкретно от оставяните със седмици отпадъци около контейнерите след изпразването им.

Ето какво споделя още нашият читател:

Искам да изразя личното си и на съкварталците ми мнение относно ефективността на автоматизираната система за събиране и транспортиране на битови отпадъци със съдове тип „НОРД“ със специализирани автомобили.

Хората споделят, че тази система не работи добре, защото не предполага ежедневно прибиране на битовите отпадъци оставени отвън, било то защото съдовете са били препълнени или защото отпадъците са били поставени в големи торби и чували, които не се побират в отворите на съдовете, или са били оставени отвън от недобросъвестни граждани.

Проблемът е в това, че специализираните автомобили само изпразват контейнерите и заминават, а всички смесени битови отпадъци разпилени около тях си остават понякога със седмици.

Що се отнася до контейнерите за растителни отпадъци, че не се използват по предназначение причината е, че хората предпочитат да пълнят битовите и смесени отпадъци в тях вместо да ги оставят на земята.

Мерките, които се предлагат и дискутират в последно време, за да се решат проблемите с чистотата на града едва ли ще дадат резултат и според мнозина по-скоро са проформа. Мобилни камери за видеонаблюдение, нови площадки за едрогабаритни отпадъци и контейнери за растителни отпадъци няма да доведат до промяна, ако около контейнерите не се почиства всеки път когато се изпразват.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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