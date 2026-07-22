Варненски мотористи: Умишлено ни засичат в натоварения трафик

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Мотористите не са безразсъдни нарушители, а хора със семейства, професии и отговорности, за които моторът е начин на придвижване и начин на живот. Около това мнение се обединиха гостите в предаването "Новият ден" на Радио Варна - Ириней Добрев и Деница Корновска.

Според тях едно от най-обидните квалификации за хората на две колела е да бъдат наричани "донори". Те подчертаха, че макар да има водачи, които карат рисково, те са малка част от мото общността.

Повечето хора сме съвестни, имаме семейства, деца и работа. Просто сме избрали този начин на придвижване и тази свобода, каза Ириней Добрев.

Добрев призна, че избягва да кара мотор в градски условия, защото често става свидетел на опасни ситуации. По думите му някои шофьори умишлено не правят място или засичат мотористи в натоварения трафик.

Гостите обясниха и защо мотористите често преминават между спрелите автомобили. При високи летни температури и пълна защитна екипировка престоят в задръстванията може да бъде сериозно изпитание. Освен че е позволено от закона при спрял трафик, изнасянето напред на светофар според тях повишава безопасността, тъй като мотоциклетистите не остават притиснати между автомобилите.

Според Деница Корновска в страни като Гърция, Италия и Румъния отношението към мотористите е по-толерантно. Там водачите по-често приемат моторите като средство за облекчаване на трафика, а не като досаден конкурент на пътя.

Двамата събеседници признаха, че част от критиките към мотористите са основателни. Някои водачи на мотори се движат с прекалено висока скорост и затрудняват шофьорите да ги забележат навреме. Затова и самите мотористи трябва да бъдат особено внимателни в градска среда и да не разчитат, че винаги ще бъдат видени от останалите участници в движението.

Гостите бяха единодушни, че укриването на регистрационни номера на моторите е недопустимо и че строгите наказания за нарушителите биха имали възпиращ ефект.

Всички искаме да се приберем вкъщи живи. Имаме хора, които ни обичат. Нека се пазим взаимно, да се уважаваме и да се опитваме да се разбираме, призова Деница Корновска.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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