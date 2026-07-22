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Варненски мотористи: Умишлено ни засичат в натоварения трафик

22.07.2026 / 10:27 4

Булфото

Мотористите не са безразсъдни нарушители, а хора със семейства, професии и отговорности, за които моторът е начин на придвижване и начин на живот. Около това мнение се обединиха гостите в предаването "Новият ден" на Радио Варна - Ириней Добрев и Деница Корновска.

Според тях едно от най-обидните квалификации за хората на две колела е да бъдат наричани "донори". Те подчертаха, че макар да има водачи, които карат рисково, те са малка част от мото общността.

Повечето хора сме съвестни, имаме семейства, деца и работа. Просто сме избрали този начин на придвижване и тази свобода, каза Ириней Добрев.

Добрев призна, че избягва да кара мотор в градски условия, защото често става свидетел на опасни ситуации. По думите му някои шофьори умишлено не правят място или засичат мотористи в натоварения трафик.

Гостите обясниха и защо мотористите често преминават между спрелите автомобили. При високи летни температури и пълна защитна екипировка престоят в задръстванията може да бъде сериозно изпитание. Освен че е позволено от закона при спрял трафик, изнасянето напред на светофар според тях повишава безопасността, тъй като мотоциклетистите не остават притиснати между автомобилите.

Според Деница Корновска в страни като Гърция, Италия и Румъния отношението към мотористите е по-толерантно. Там водачите по-често приемат моторите като средство за облекчаване на трафика, а не като досаден конкурент на пътя.

Двамата събеседници признаха, че част от критиките към мотористите са основателни. Някои водачи на мотори се движат с прекалено висока скорост и затрудняват шофьорите да ги забележат навреме. Затова и самите мотористи трябва да бъдат особено внимателни в градска среда и да не разчитат, че винаги ще бъдат видени от останалите участници в движението.

Гостите бяха единодушни, че укриването на регистрационни номера на моторите е недопустимо и че строгите наказания за нарушителите биха имали възпиращ ефект.

Всички искаме да се приберем вкъщи живи. Имаме хора, които ни обичат. Нека се пазим взаимно, да се уважаваме и да се опитваме да се разбираме, призова Деница Корновска.

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Коментари
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MrBean (преди 22 минути)
Рейтинг: 232649 | Одобрение: -2121
Винаги се оглеждам за мотористи,но винаги ме изненадват с глупостта си.От тях само 15% карат правилно/не бавно/. Но трещаща машина на пълна газ,на задно колело прелитаща покрай левия/пасажерски /прозорец КАК СЕ ОПАЗВА!? Тия на тротинетките също,имам записи от регистратора от които на родителите им ще им призлее...живеят около Морската ,по нагоре Чаталджа,та чак до Левски...да пишат ще им ги покажа.
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Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 42657 | Одобрение: 3572
палячовци, ако не спазвате елементарни правила за движение е нелепо и нагло да изисквате другите да го правят. Че прилична част сте лицемери беше ясно, но че сте нагли лицемери е постижение. Респект и уважение към съвестните мотористи и шофьори!
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Вин (преди 1 час)
Рейтинг: 6448 | Одобрение: -757
Всеки шофьор във Варна, след такава "новина" би казал: баахмааму и наглост, простащина, тапигьозлук! На всяко кръстовище има изпреварващи между колоните коли мотори, каране на задна гума, "изрязване" на машините по всяко време, изпреварване непосредствено преди отбивка и завиване в нея.......! Само от глоби на мотористи, КАТ могат да си изпълнява плана, ако имаше грам интерес от случващото се по улиците!
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Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 42657 | Одобрение: 3572
"някои умишлено не правят място"... Никой не е длъжен да прави място, но всички да длъжни да карат в ограниченията на скоростта. Да се правите на жертви не ви помага.

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