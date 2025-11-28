Входът в заведенията: 5 лева стана 5 евро за по лесно смятане

Пиксабей

Едно от най-посещаваните от млади хора заведения в Пловдив е на път да изгуби част от клиентите си. В началото на месец ноември потребители сигнализираха в социалните мрежи, че такса "вход" там вече е увеличена. Потребителят е посетил бара на 15 ноември:



"в "Капана" ни уведомиха,че входа вече не е 5 лева, а 10 лева (5 евро, както ни бе казано). Пет евро щяло да се пресмята по-лесно от 01.01.2026г. Платихме си в левчета, защото още така или иначе не е влязло официално еврото.



Излезли сме да се забавляваме. 5 лева няма да ни бутнат. Дори не е до 100-те процента увеличение на билетчето за входа, а до факта, че навсякъде ще стане така. Стоките евентуално ще се преравняват по официалния курс на еврото, но услугите ще станат същите като досега, но в евро", пише потребителят.



Публикацията му предизвика хиляди коментари в мрежата. Голяма част от тях подкрепят мнението му, а други го упрекват и му казват, че щом не му харесва, не трябва да влиза.



Репортер на Plovdiv24.bg разгледа страницата на заведението. От нея става ясно, че до 29 октомври обявените партита действително са били с вход 5 лева или без вход. Рекламите през ноември показват увеличението от 10 лева.



Никъде е упомената точната причина за покачването, но въпреки това заведенията са пълни всеки уикенд.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!