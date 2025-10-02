Водещ: Георги Тошев е поканил Венета Райкова да води в БТВ, а сега орева орталъка

Кадър Фб

Новината, че легендарният журналист Георги Тошев напуска БТВ заради Венета Райкова предизвика лавина от коментари.

Водещият на "Документите" Антон Тодоров обаче посочва интересен детайл, че самият Георги Тошев признава, че я е поканил в телевизията.

Ето какво пише той:

Нещо не мога да разбера - въпросният Георги Тошев от bTV, продуцент на "Преди обед", е човекът поканил Венета Райкова да води блока. Сам си го призна преди малко. Сега врещи и се прави на ни лук ял, ни лук мирисал. Такава била, онакава - ама Венета Райкова е "жълтурче", откакто я помня. Как може да поканиш Райкова да води каквото и да е освен някакво ярко оцветено в жълто предаване? И сега въпросният Тошев орева орталъка - нямало как да е в едно предаване с Венета Райкова. Ами ти си я докарал бе, пич!

Писна ми от подобни арогантни в корена си казуси. Радев докарва шарлатаните и ги представя за седнали отдясно на Господ. Това в началото. После вика - егати шарлатаните. Е, малко неудобство няма ли? За извинение - не говорим дори. Диана Дамянова си признава, че е гласувала за Радев, беше биз бизе с Линда и Киро с "Оня прякор". Духнаха й под опашката и вика - тия за нищо не стават. И помен няма от идея за извинение.

Аман от хора, които си мислят, че след като са част от проблема, могат да бъдат и част от решаването му. Ами не могат да бъдат решение - проблем са.

ИЗВИНЕТЕ СЕ БЕ!

