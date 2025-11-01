реклама

Водопад бликна в един от най-скъпите квартали във Варна

01.11.2025 / 10:37 0

Кадър Бриз

Водопад се образува в един от най-скъпите квартали във Варна - "Бриз".

От кадри в мрежата се вижда, че водата извира от насипа и тече буйно по улицата.

Не е ясна каква е причината за ВиК аварията и кога ще бъде отстранена.

 

 

 

