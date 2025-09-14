реклама

Жената на Благомир Коцев: Детето, което е на 2 години, пита непрекъснато къде е тати

14.09.2025 / 21:15 2

Кадър Нова тв

Свижданията са два пъти в месеца по 40 минути. Разговаря се през стъкло, на слушалка. В стаята има още двама души. Така съпругата на Благомир Коцев Камелия Коцева описа пред NOVA комуникацията със съпруга си.

Тя беше в София в петък, когато се гледа делото за мярката за неотклонение на варненския кмет.

"Това е подигравка с хората, подигравка с вярата в демокрацията. Институции, които следват да бъдат стълбовете на демократична и правова държава, стават засмях от собствените си представители. Опорочена. Работата им е опорочена", смята тя.

"Тъгата ми не е просто, защото съм очаквала Благо да се прибере. Усещам подкрепата на хората. За мен най-ценна е подкрепата на гражданите на Варна. Всичките 8 пъти, които те излязоха на улицата. За мен това е прецедент", добави Камелия Коцева.

Случващото се било трагедия за цялото им семейство и близките. Майката на Коцев също беше на делото в София в петък.

Камелия припомни, че е с две малки деца, едното е на 3 месеца, било на месец, когато "бил отвлечен". Тя била по лекари за ваксини на малкото детенце, голямото, което е на 2 години, също боледувало доста често. "Аз не мога да присъствам на тези свиждания. Успях да го видя 2 пъти. Детето, което е на 2 години, пита непрекъснато къде е тати. Казвам, че се бие с дракони и когато ги набие ще се прибере при нас" обясни тя.

 

MrBean (преди 11 минути)
Рейтинг: 187782 | Одобрение: -2143
Крис,спокойно,момичето така разбира нещата.Не е никак хубаво мъшът да бъде арестуван ,баш когато си мисли че е върха на сладоледа.Жалко наистина.Но дамата да прави генерални изводи за демокрацията е твърде пресилено.А когато нейният мачка законите,поръчва хора и фирми,изнудва заплашва,прибира рекет от строителите,дали това е демокрация?Според тях сигурно,те са адски нагли.
0
0
kris (преди 29 минути)
Рейтинг: 506662 | Одобрение: 93282
ТатитУ му да върви в затвора, където е мястото му....Ама едва ли....!?
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

