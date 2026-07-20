Жители на "Чайка": Официалният план на района от 1963 година е „изчезнал“ умишлено от архивите на Общината, за да се извършват скрити заменки

Фейсбук/Благомир Коцев

Граждани сезират прокуратурата за злоупотреба с държавен имот, готвят масов протест пред Общината на 30 юли.

Нов епизод от застрояването на варненския квартал „Чайка“ е напът да предизвика сериозен институционален трус, след как активисти извадиха доказателства за дълбоки административни нарушения. На пресконференция в БТА Калоян Ботев, Стефан Ставрев и Продан Раданов обявиха, че са сезирали прокуратурата, МРРБ, ДНСК и екоинспекцията за поредния апетитен терен. Според тях официалният план на района от 1963 година е „изчезнал“ умишлено от архивите на Общината, за да се извършват скрити заменки на земи по административен път.

Документалният абсурд се задълбочава от факта, че председателят на Общинския съвет Христо Димитров вече е потвърдил с уведомление, че имотът е предназначен за парк и детска площадка. Вместо да защити зелената зона обаче, в началото на 2025 година местната власт предава терена за застрояване с документ, подписан от бившия зам.-кмет Диян Иванов. С това решение администрацията е погазила и две влезли в сила съдебни решения, категорични са протестиращите.

Проверка в Службата по геодезия и кадастър показва още по-фрапантно нарушение – спорната земя в момента е със статут на публична държавна собственост, което прави всякакви частни инвестиционни намерения напълно незаконни. Тъй като настоящият Подробен устройствен план (ПУП) е изработен в пълно нарушение на нормативната уредба, жителите настояват кметът Благомир Коцев незабавно да задейства процедура по изменението му в присъствието на граждани.

Освен отмяна на спорната заповед, хората настояват и за персонална наказателна отговорност за виновните чиновници. Активистите призоваха всички варненци да се обединят срещу презастрояването и да подкрепят квартала на голям протест пред Общината на 30 юли.

Редактор "Екип на Петел",

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