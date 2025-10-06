Жители на варненския квартал "Чайка" излизат на протест срещу "зелената зона"

Община Варна

Живеещите в квартал "Чайка" във Варна излизат на протест срещу въвеждането на "зелена зона". Tази вечер от 18 часа жителите на квартала ще се съберат в района на пазара. "Сега си намираме места, но когато се наложи тези коли, които паркират на неразчертаните места, да останат във въздуха, тогава тук ще станат граждански войни", коментира пред Радио Варна Бистра Иванова, която живее в блок 66 в кв. "Чайка". Около 20 хиляди души живеят във варненския квартал, отчетоха хората. В нашия блок - 58-и, ние сме 50 апартамента, а имаме само 12 паркоместа, заяви Димчо Димов. Живеещите в квартала, които днес ще излязат на протест, са категорични, че имат законодателната база, която им дава право осигуряването на паркомясто за всеки един апартамент.

Жителите настояват за отмяна на решението на Общинския съвет във Варна от 2022 г., с което "Чайка" е включена в подзона 7 на "зелената зона". Сред аргументите им са въведеното еднопосочно движение, което затруднява достъпа между блоковете и до жилищата; липсата на достатъчно обществени обсъждания и прозрачност в процеса; намаляването на броя на паркоместата в квартала вместо увеличаването им и липсата не действащ Генерален план за организация на движението, който според тях прави въвеждането на платено паркиране незаконно. За нови паркоместа, но не за сметка на тревните площи, се обявиха те.

Заместник-кметът в Община Варна Димитър Кирчев обобщи, че десетина срещи по темата са били организирани с живеещите във варненския квартал, както и една по-широка дискусия по темата за "зелената зона" там. Допълнително се предвидиха около 200 места, но това е максимумът според действащата наредба, поясни Кирчев.

По думите му в момента предвидените места за паркиране в обхвата на "зелената зона" в кв. "Чайка" са около 2 800 (зона 7). След всички тези срещи се констатира, че съществуващите алеи могат да поемат само толкова паркоместа, допълни заместник-кметът. През последните години се построиха няколко големи кооперации, а това предизвика допълнително движение и допълнителна нужда от още паркоместа, каза още Кирчев.

Допълнително са изследвани и два терена за изграждане на многоетажни паркинги, съобщи Димитър Кирчев. Той добави, че едно евентуално изключване на подзона 7 от "зелената зона" би натоварило общинския бюджет, и то драстично.

