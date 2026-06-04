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Зеленски към Путин: Ако не се съгласите на мир, трябва да се борите за своето съществуване

04.06.2026 / 23:09 2

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Отворено писмо до руския президент Владимир Путин отправи Володимир Зеленски. В него държавният глава на Украйна твърди, че ако Путин не се съгласи на мир, ще трябва да се бори "за своето съществуване", предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Ако лично Вие в мислите си не стигнете си до идеята, че е време да сложим край на тази война, Украйна ще продължи да се бори за съществуването си. Ще имаме хора, които ще ни подкрепят", пише в писмото, което бе публикувано на сайта на украинското президентство. "Но и ще трябва да се борите много по-усилено за своето съществуване - не на Русия, а за своето собствено. И това не е заплаха от мен или от Украйна. Това са факти от руската история, които добре знаете: когато Русия се уморява, настъпват промени", добавя Зеленски.

"Стига толкова, изборът е Ваш", пише още той и предлага на руския президент лична среща. Украинският лидер посочва, че страната му е готова за спиране на огъня, докато траят преговорите. 

Писмото ще бъде официално предадено на Путин по дипломатически канали, каза външният министър на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

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Коментари
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cron1 (преди 35 минути)
Рейтинг: 156876 | Одобрение: -22329
Прав е - путкин вече се бори за своето оцеляване!!!
Марио Кроненберг
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2
kris (преди 42 минути)
Рейтинг: 618032 | Одобрение: 120937
Зеленият Цирей хем насран, хем голям....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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