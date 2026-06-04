Зеленски към Путин: Ако не се съгласите на мир, трябва да се борите за своето съществуване

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Отворено писмо до руския президент Владимир Путин отправи Володимир Зеленски. В него държавният глава на Украйна твърди, че ако Путин не се съгласи на мир, ще трябва да се бори "за своето съществуване", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ако лично Вие в мислите си не стигнете си до идеята, че е време да сложим край на тази война, Украйна ще продължи да се бори за съществуването си. Ще имаме хора, които ще ни подкрепят", пише в писмото, което бе публикувано на сайта на украинското президентство. "Но и ще трябва да се борите много по-усилено за своето съществуване - не на Русия, а за своето собствено. И това не е заплаха от мен или от Украйна. Това са факти от руската история, които добре знаете: когато Русия се уморява, настъпват промени", добавя Зеленски.

"Стига толкова, изборът е Ваш", пише още той и предлага на руския президент лична среща. Украинският лидер посочва, че страната му е готова за спиране на огъня, докато траят преговорите.

Писмото ще бъде официално предадено на Путин по дипломатически канали, каза външният министър на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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