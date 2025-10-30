Дмитрий Медведев: "Посейдон" може да се счита за истинско оръжие на Страшния съд

снимка: Булфото

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев заяви в канала си в МАХ, че "Посейдон" може да се счита за истинско оръжие на Страшния съд.

Той поздрави с ирония "всички приятели на Русия" за теста на подводния апарат.

Руският президент Владимир Путин днес обяви, че успешно е бил тестван подводният апарат "Посейдон" с ядрена енергийна установка, предаде "Фокус".

"За първи път успяхме не само да го изстреляме с двигател от подводница носител, но и да изстреляме ядрената енергийна установка, на която това устройство е прекарало определено време", каза Путин.

Според него "Посейдон" е уникален по своята скорост и дълбочина на движение.

Руският президент обяви, че междуконтиненталната балистична ракета "Сармат" скоро ще бъде в бойна готовност.

