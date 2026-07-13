ФБР започна разследване на внепазната смърт на Линдзи Греъм

Снимка уикипедия, U.S. Senate Photo Office, Brett Flashnick

Федералното бюро за разследване (ФБР) съобщи, че подпомага разследването на внезапната смърт на американския сенатор Линдзи Греъм. 71-годишният републиканец от Южна Каролина, смятан за един от най-близките съюзници на президента Доналд Тръмп, е починал в дома си във Вашингтон в събота вечерта, предаде Евроком.

Директорът на ФБР Каш Пател заяви в официално съобщение, че бюрото активно помага на столичната полиция, като е „задействало всички необходими ресурси“. От разследването уточниха, че точната причина за смъртта ще бъде обявена след приключване на всички процедури.

Към момента няма официални данни, които да сочат умишлено престъпление. Въпреки това изявлението на Пател предизвика критики от политически анализатори, които го определиха като „необмислено и прибързано“, тъй като е дало повод за множество конспиративни теории в интернет.

Повод за спекулациите стана мащабното включване на федералната служба в случай, който на пръв поглед не изглежда да е от нейната юрисдикция. Разследването остава под контрола на полицията във Вашингтон, а ФБР оказва логистична подкрепа.

Линдзи Греъм беше знакова фигура в Републиканската партия и един от най-лоялните поддръжници на президента Доналд Тръмп на Капитолийския хълм. Заради силната си подкрепа за Украйна той беше определен като „безстрашен лидер“ от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Директорът на ФБР Каш Пател беше номиниран за поста от самия Тръмп в края на 2024 г. Очаква се окончателният доклад от аутопсията да изясни причините за смъртта на сенатора.

Редактор "Екип на Петел",

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