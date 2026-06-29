Големият руски актьор от "Кухня" Дмитрий Нагиев: Отмениха ме! Просто ме изтриха от ефира, рекламите и живота на милиони хора

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След донос от депутат на Путин кариерата на Нагиев напрактика е ликвидирана.

В момента Нагиев прекарва повече време в Дубай, където преподава актьорско майсторство.

В Русия е "отменен", както казва той самият.

„Отмениха ме. Те просто ме изтриха. Изтриха ме от ефира, от транспарантите, от живота на милиони хора, които само вчера се хващаха за всяка моя дума. Вкъщи съм си... но се чувствам като аутсайдер в това празненство на живота, което продължава без мен.“, коментира той пред dzen.ru.

Популярният актьор и телевизионен водещ Дмитрий Нагиев е на практика „отстранен“ в Русия: той е премахнат от всички рекламни банери, договорите му за реклама са прекратени и е отстранен от телевизията и киното.

Това съобщиха източници на „ Дождь“ . Причината, според източниците на канала, са изявленията на актьора, които са били интерпретирани като критика към войната в Украйна.

През декември 2025 г., на премиерата на „Йолки 12“, Нагиев, отговаряйки на въпрос на журналист относно популярността на комедията, заяви, че публиката е уморена от изобилието от военни филми.

„Има толкова много военни филми, просто не мога да ги понасям повече – толкова е скучно и мръсно“, каза той, отбелязвайки, че „Йолки“ предлага илюзията за „спокоен, щастлив живот“. На въпроса за „личните си приключения“ през последната година, актьорът отговори: „Питате ме в четвъртата година на войната: „Какви приключения са се случили в живота ми?“

След това Дмитрий Гулиев, член на „Единна Русия“ в Курската областна дума и участник в инвазията в Украйна, изпрати обръщения до Министерството на правосъдието и Министерството на културата с искане Нагиев да бъде обявен за „чуждестранен агент“ и участието му в проекти, финансирани от държавата, да бъде ограничено. В писмото си депутатът нарече шоумена „уморена фигура“, която „съзнателно се дистанцира от страната“ и „персонаж, който лае с умническо излъчване“. Той твърди, че актьорът „е избягал от отговорност като малко дете“ и прекарва по-голямата част от времето си в чужбина.

Това не е първият път, когато Нагиев говори критично за руското правителство. Например, в интервю от 2018 г. с Юрий Дуд, актьорът се застъпва за ограничаване на мандатите на президента:

„Има писмено ограничение за това колко пъти можеш да служиш на власт... Не мисля, че трябва да служиш на власт толкова често, колкото си поискаш“, каза той. През март 2022 г., след като Владимир Путин започна пълномащабна война в Украйна, Нагиев публикува видеоклип към песента на Борис Гребенщиков „Train on Fires“ с текст: „Обичам те, въпреки горчивия вкус на изгубените надежди... Както казваше дядо ми преди причастие: „Какво направих аз, старче?“ По-късно той заявява, че няма да напуска Русия, а през април публикува черно-бяла снимка с надпис „Може би това е достатъчно“.

През 2023 г. Нагиев отказа да бъде водещ на церемонията по Муз-ТВ. „Ще дойде времето, ще работим по въпроса... Но засега, както казваше дядо ми: „Нищо за теб, нито панаир на меда в Лужники“, каза той тогава. В началото на 2026 г. актьорът се появи в ОАЕ с украинската блогърка Наталия Любимова, която събираше средства за украинските въоръжени сили, което предизвика възмущение сред Z-патриотите. Актрисата Яна Поплавская видя това като „подкрепа за украинската армия“.

Дмитрий Нагиев е руски актьор, музикант, шоумен и телевизионен водещ. Той е председател на Управителния съвет на благотворителната фондация „Анна“ на Дмитрий Нагиев. Роден е на 4 април 1967 г. в Ленинград, СССР.

В интервю за Юрий Дуд , Нагиев изрази недоволство от режима на Путин и политическата ситуация в Русия като цяло:

„Аз не разбирам табелите „Към Берлин“, точно както табелите „Можем да го направим отново“. Какво е това, какво е това изобщо? Кой си ти, че искаш да повтаряш това? Когато бях дете, ветераните тихо пиеха в Деня на победата, казвайки само една фраза: „За да няма война“. И изведнъж ти караш със табели „Към Берлин“, „41-45, можем да го направим отново... Какво ти става, хлапе?“

На въпроса „Какво бихте казали, ако бяхте пред Путин?“, Нагиев лаконично отговори: „Докога?“

Позицията на Нагиев относно войната в Украйна

Дмитрий Нагиев не е говорил публично за войната в Украйна. Той обаче е публикувал няколко публикации в социалните мрежи, които дават представа за неговата позиция по ситуацията.

Въпреки липсата на директни изявления, много фенове и медии интерпретират публикациите и изявленията му като антивоенни.

Водещият също отмени всичките си концерти и събития, а също така отказа да бъде домакин на церемонията по връчване на наградите Муз-ТВ през 2023 г.:

„Ще дойде време, ще работим усилено и ще наградим наистина най-добрите музиканти. Но засега, както казваше дядо ми: „Нищо за вас, нито панаир на мед в Лужники.“

През 2024 г. Дмитрий се завръща в Русия и продължава да работи по руската телевизия , участвайки в нов сериал и продължавайки да води концерти на прокремълски изпълнители.

Резонансни изявления от 2025 г.

На наградите „Хора на годината 2025“ водещият Дмитрий Нагиев поправи Любов Успенская по време на речта ѝ, отбелязвайки с очевидна подигравка, че е трябвало да каже „СВО“ (на руски „война“), а не „война “.

На премиерата на филма „Йолки-12“ на 13 декември 2025 г. актьорът направи няколко противоречиви изявления за войната . Той отбеляза умората на публиката от военните филми:

„Има толкова много военни филми, просто не мога да ги понасям повече. Сивотата, мръсотията, тази илюзия за спокоен, щастлив живот .“

На въпроса за личните му „приключения“ през последната година, Нагиев отговори с очевидно раздразнение и сарказъм:

„Питаш ме през четвъртата година от войната какви приключения са се случили в живота ми...?“

От сцената Нагиев направи и ироничен коментар за състоянието на филмовия пазар без чуждестранни филми, заявявайки, че щом публиката е дошла на „Йолки-12“, това означава, че „чуждестранното съдържание в кината ни е пълна бъркотия“. След това той благодари на продуцентите за възможността да „печелеят пари за лекарства“ и заключи:

"Поздравявам ви с Новата година и ви желая спокойно небе !"

Отмяната на Нагиев в Русия

След коментарите на Дмитрий Нагиев на премиерата на „Йолка 12“, актьорът на практика беше поставен в черния списък.

До март 2026 г. той беше премахнат от всички рекламни банери, договорите му за реклама бяха прекратени, отстранен беше от телевизионните предавания и беше изключен от окончателния актьорски състав на „Кралят на моята любов“.

Редактор "Екип на Петел",

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