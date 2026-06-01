Собственик на жилище в "Баба Алино": Коментарите на хората са изпълнени с омраза и ксенофобия

Стопкадър бТВ

Напрежение сред хората в "тайния град" край Варна.

Аферата “Баба Алино” и детайлите около така наречения "Незаконен град" остават все така неясни. bTV тръгна по следите на документите и фактите.

И днес бунтът на хората от комплекса и чувството, че са излъгани, не стихват.

Павел Ний, който е от Южна Корея, мислеше да ни покаже дома си отвътре, но се притесни и се отказа от това.

„Гледаме реакциите в медиите, във Facebook, коментарите, и се надявам, че това не са истински хора, защото тези коментари са изпълнени с омраза и ксенофобия към украинците и към жителите на този комплекс, независимо от българския им произход. Чудя се как е възможно това, при положение че българите спасиха толкова много евреи по време на Втората световна война. Питам се дали това са същите хора“, коментира той за своя отказа.

Гневът не е насочен към хората, които очевидно са си затваряли очите или са строили незаконно, а към собствениците на жилища, които имат документи.

„Да, странно е, защото аз не съм някакъв олигарх и нямам никакви политически връзки. Аз съм обикновен български гражданин. Живях до 30-годишна възраст с родителите си, спестявах пари, семейството ми помагаше да събера капитал, взех ипотечен кредит. Всичко това беше направено, за да имам възможност да притежавам собствен апартамент. Това е нотариален акт за покупко-продажба“, коментира Павел Ний.

Втора година той плаща данъци към община Варна.

Въпреки че има всички тези документи, властите установяват, че мястото и имотите са незаконно построени.

Днес предстои среща с фирмата изпълнител, от която хората закупуват имотите си.

„По принцип искаме да знаем какво да правим оттук-нататък. Дали ще ни предоставят правна защита, свои адвокати. Засега не искаме да действаме сами като собственици. Очакваме отговор от „Куб““, коментира Павел Ний.

„Някои предполагат, че това е подготовка за официален отговор. Все пак всички офиси на „Куб“ са затворени, а не е ясно къде се намира Олег Невзоров. Предполагам, че някой го съветва да изчака, да подготви позицията си и чак тогава да отговори“, допълни още той.

Как е възможно, при положение че документите на хората са нотариално заверени и вписани в Агенцията по вписванията, те да останат на улицата – се питат хората.

„Да, това е въпросът. Досега си мислех, че ако имам всички документи, съм защитен от подобно нещо. Това показва, че никой не е напълно защитен. Ако някой си купи апартамент във Варна или другаде в България, същото може да се случи и на него. Същото важи и за инвеститорите, които купуват земя в България и строят жилищни сгради“, коментира Павел Ний.

Той не се е свързвал с брокера си или с нотариуса, който заверява документите му.

„Нотариусът е български и все е във Варна. Той е доста известен нотариус. С брокера не съм се свързвал, защото той вече е сменил професията си и не виждам смисъл. Това беше негова работа. Сега се надявам единствено на „Куб“, на останалите собственици“, посочва мъжът.

Срещата с фирмата изпълнител „Куб Корпорация“ е насрочена за 10 часа днес. Всички тези отговори ще потърсим и ние, както и живеещите тук.

Важно е да видим дали тази среща действително ще се състои, защото преди няколко дни от „Куб Корпорация“ обещаха брифинг по темата, но малко след това излязоха само с официална позиция.

Всички очакваме отговори на важните въпроси, които поставя този заплетен казус.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!