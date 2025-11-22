Явор Дачков: Общинският съвет във Варна е мафиотска работа. Благо Коцев го прибраха, защото се изпокара с всички

Кадър БНТ

Протестите не мисля, че бяха многобройни, заяви Явор Дачков в БНТ.

Да излязат 2000 човека на площада за ПП може да изглежда голям протест, но за мен не е.

На протест за едно куче имаше повече хора.

Казвам го със съжаление, защото намира ареста на Благомир Коцев за абсолютно несправедлив, безобразие, политическо малоумие и за казус, който няма нищо общо със справедливостта.

Да държиш един човек без никакви доказателства от това, което виждаме, в затвора е абсолютно безобразие.

Някои хора казват: То за него има нещо. Ами тоя логика Борисов и Пеевски не трябва да излизат от ареста.

Парадокса е, че такава тотална несправедливост не можа да изкара хората на улицата. Хората не се интересуват от тази тема.

Не се интересуват от съдебна власт.

Ще излязат, когато обеднеят като 1997 година.

Такава опция не се очертава. Бюджетът е направен, за да оцелява правителството. Протестите няма да свалят правителството, а войната в Украйна, както винаги става тук, ще го свалят външни сили, ако американците решат, че Пеевски не им е необходим и да дойде Радев, посочи той.

Управлението на Терзиев в София е катастрофа, като управлението на Благомир Коцев, преди да го направят герой като го сложиха в затвора.

Сега искат да го махнат, което също е скандал.

Много вероятно е да се кандидатира и да спечели.

Портних е за затвора във Варна, каза Дачков.

"Това е безумен разговор.

Хората на промяната се оказаха негодни за управление. Видях щети от хора с добри намерения.

Аз съм за зоната. 2 евро даже са малко. Невъзможно е да се паркира. Хората имат по 2-3 коли. Но и по това Терзиев не може да постигне консенсус.

Политиката е първо да изградиш мнозинство. Вместо да вика на ГЕРБ мафия можеше да управлява с тях, както Коцев във Варна.

Той отиде в затвора, защото се изпокара с всички.

Трябва да даваш някъде, да отстъпваш.

България е корумпирана страна отдолу.

Това е страна от схемаджии. 800 хиляди са телкаджии.

Общинският съвет във Варна са само мафиотски работи. Ти трябва да си достатъчно гъвкав да балансираш с тези интереси.

В София също има 2 милиарда бюджет.

Кой ще те пусне така да правиш, каквото си искаш?

Хората трябва да разберат, че избират конкретен човек, а не да им казваш, че не можеш да се справиш с боклука.

Хаби властта човекът", каза Дачков.

